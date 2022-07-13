Papa'dan gençlere çağrı: Daha az et yiyin

Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği Gençlik Konferansı'na bir mektup gönderen Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis çevrenin korunması için gençlere “Daha az et yiyin” çağrısında yaptı.

Küresel iklim konusunda duyarlı açıklamalarıyla da bilinen Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis et yemenin 'kendi kendini yok etme eğiliminin' bir parçası olduğunu savunarak, çevreye daha fazla özen göstermek için gençlerden daha az et yemelerini istedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği Gençlik Konferansı'na bir mektup gönderen Papa 'kendi kendimizi yok ettiğimiz' tüketicilikten vazgeçilmesi ve sürdürülebilirliğin öncelenmesi çağrısında bulundu. Euronews'te yer alan habere göre Papa "Yalnızca fosil yakıtların değil, bir çok gereksiz şeyin tüketimini azaltmamız elzem ve ayrıca dünyanın bazı yerlerinde daha az et yemek daha uygun, bu çevrenin korunmasına da yardımcı olur" diye yazdı.

'HIZLI VE BİRLİK İÇİNDE KÜRESEL HAREKETE'

İklim değişikliği hakkında duyarlı olan Papa Francis, 2015 yılında yazdığı ikinci genelgede çevresel bozulmaya ve küresel ısınmaya dikkat çekti, dünyadaki halkları 'hızlı ve birlik içinde küresel harekete' çağırdı.

'Laudato si' adıyla bilinen genelgede 'bütüncül ekoloji' olarak ifade ettiği kavramın temellerini atan Papa Francis bu genelge ile aynı yıl Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) tarafından verilen Yılın İnsanı ödülüne layık görüldü.

'ETRAFIMIZDAKİ HERŞEY ÇÖKÜYOR'

Papa Francis her ne kadar kişisel olarak 26'ıncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ya da genel bilinen adıyla COP 26'ya katılamasa da iklim değişikliğiyle mücadele konusuna bağlılığını açıkça gösterdi. Papa, dini liderlerle birlikte iklim değilişkiliğine karşı hareket çağrısında bulundu.

Kasım ayında Vatikan'daki St Peter Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişiye hitaben yaptığı bir konuşmada ise 'etrafımızdaki herşey çöküyor' diyerek çevrenin korunması gerektiğine yeniden dikkat çekti. Papa 'özgür ve özgün olun, toplumunuzun bilincini sorgulayın' ifadelerini kullandı.

MEKTUP SONRASI “PAPA VEGAN MI? İDDİASI

Amerikan gazetesi USA Today'de yayımlanan bir yazıya göre 85 yaşındaki Papa Francis vejetaryen değil, ama sade bir perhizi tercih ediyor. 2013 yılında yayımlanan haberde Papa'nın en sevdiği yemeklerden birinin sarmısak ve ve ançuezden yapılarak bir çeşit fondü gibi çiğ ya da fırında pişmiş sebze ile tüketilen İtalyan yemeği "Bagna Cauda" olduğu belirtiliyor.

Papa, o tarihten bu yana yemek tercihleriyle ilgili konuşmasa da merak konusu olmaya devam ediyor.

2019 yılında 12 yaşındaki hayvan hakları savunucusu Genesis Butler, Papa Francis'e meydan okuyarak Hristiyanların Paskalya'dan 40 gün önce tuttuğu Lent Orucu ya da Büyük Perhiz'de vegan bir yaşam stilini benimsemesini rica etti. Vegan diyette hayvansal hiçbir gıda tüketilmiyor.

Butler Mlyon Dolar Vegan adlı bir sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Papa'nın vegan diyete geçmesi karşılığında tercih edeceği bir yardın derneğine 1 milyon dolar bağışta bulunma sözü verdi.

Teklifi kabul etmeyen Papa adına Butler'a gönderilen teşekkür mektubunda "Dünyayı, ortak evimizi korumak için endişelerini takdir ediyor, bu onu yazmaya teşvik etti" denildi. .