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Papa'dan gazetecilere tepki: 'Dışkı seviciler'

Papa Francesco, kendisini Rusya yanlısı olmakla suçlayan gazetecilere tepki gösterdi. Papa, bu gazetecileri dezenformasyon ve 'koprofili' (dışkı sevicilik) ile suçladı.

2 Saat Önce
2022-04-15 16:10:50
Papa'dan gazetecilere tepki: 'Dışkı seviciler'

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna işgalini kınadığı mesajlarında Rusya'nın ya da Vladimir Putin'in adını anmaktan kaçınması nedeniyle kendisini Rusya yanlısı olmakla suçlayan gazetecilere tepki gösterdi. Papa, bu gazetecileri dezenformasyon ve "koprofili" (dışkı sevicilik) ile suçladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; bu suçlama, Papa'nın memleketi Arjantin'den bir gazeteciye bu konuda yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Arjantinli gazeteci Gustavo Sylvestre, Papa'nın mektubunu sitesinde yayımladı.

7 Nisan tarihli mektupta Papa, Arjantin'de yürütülen "dezenformasyon kampanyası" konusunda endişelerini dile getiriyor.

"Medyanın yoğun saldırılarından" yakınan Papa şunları söylüyor:
"Gazetecilerin düşmeye meyilli olduğu bazı günahlar var: Dezenformasyon, iftira, karalama ve koprofili.
"Bana, bazı yazarların bu makaleler için ödeme aldığı söylendi. Yazık! İletişim gibi böylesine asil bir meslek böyle kirletiliyor."

Arjantinli gazeteci Gustavo Sylvestre bu yazışmanın, yerel basında Papa'nın Putin ya da Rusya ile yakın gösterilmeye çalışılması yönündeki "operasyonlar" bağlamında gerçekleştiğini belirtti.

Papa Francesco daha önce de gazetecilerin dezenformasyon yapmasını "koprofili" diye nitelemişti. 2016'da Belçikalı Katolik yayın organı Tertio'ya verdiği söyleşide, karalama, yanlış bilgi verme, sürekli skandal yaratma isteğinin "koprofili hastalığına yenik düşmek" olduğunu söylemişti. .

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