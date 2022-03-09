Pandemi öngörüleri tutan milyarder Ackman’dan korkutan ''3. Dünya Savaşı'' açıklaması

Milyarder hedge fonu yöneticisi Bill Ackman, Ukrayna işgalinin ardından yeni bir umumi savaşın çoktan başlamış olabileceğini belirtti.

Milyarder hedge fonu yöneticisi Bill Ackman, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Üçüncü Dünya Savaşı'nın "büyük olasılıkla çoktan başlamış olabileceği" konusunda uyardı.

Ackman Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Ocak 2020'de pandemi ihtimali hakkında kabuslar görüyordum. Ancak herkes benim deli olduğumu düşünüyor gibiydi. Şimdi de benzer kabuslar görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ackman, "Üçüncü dünya savaşı çoktan başlamış olabilir ve biz bunu idrak etmekte yavaş davranmış olabiliriz" dedi.

Hedge fonu yöneticisi Batı dünyasını hedef alarak, "Rusya'da sıcak bir savaşa girmeyi engellemeden önce çok fazla şey yapabilirdik" ifadelerine yer verdi.

Ackman ABD'nin, "Rusya'dan petrol alma saçmalığını ve savaşı fonlamayı durdurabileceğini, Avrupa'nın da ilkbaharda gaz talebinin azalmasıyla birlikte bu sürece uyum sağlayabileceğini" söyledi.

"BATI PUTIN'İ KIŞKIRTTI" İDDİASI

Ackman, Ukrayna'ya Batı'nın en iyi silahlarını, istihbaratını ve insansız hava araçlarını sağlamanın NATO üyelerine sahaya asker koymadan Ukrayna'ya yardım etme olanağı sağlayacağını söyledi.

Milyarder hedge fonu yöneticisi, "Putin nükleer silahlara yönelmediği sürece, doğru silahlara ve kaynaklara sahip Ukraynalılar savaşı kazanmak için gereken her şeye sahip olduklarını kanıtladılar. Daha fazlasını yapmamamızın nedeni Putin'i kışkırtma korkumuz gibi görünüyor" görüşlerine yer verdi.

Ancak Ackman, Batı'nın Ukraynalılara Rusya'nın ilerlemelerini engellemelerini sağlayan silahları sağlayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halihazırda kışkırttığını söyledi.

"PUTIN'İN İSTEKLERİNİN ARTMASI BATI'NIN ZAYIFLIĞINDAN"

Ackman ayrıca, NATO'nun Rusya'nın oluşturduğu nükleer tehdit nedeniyle müdahale etme konusundaki isteksizliğini zayıf bir stratejik hamle olarak tanımladı:

"Putin daha fazlasını istediğinde ne yapacağız? NATO'nun bir parçası olsun ya da olmasın bir sonraki ülkeye girdiğinde nükleer tehdit farklı olmayacak ve biz stratejik açıdan daha kötü durumda olacağız."

Ackman göre Putin'in istekleri; Rusya'nın daha önceki işgalleri sırasında "O'nu durdurmak için hiçbir şey yapılmadığı" için büyüdü:

"Putin'in küresel hedeflerinin ilk dönemlerindeyiz. Her 'zafer' ile, daha fazlasını almak için cesaretleniyor. Bizi test ediyor ve her seferinde bu testte başarısız oluyoruz." .