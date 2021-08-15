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Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız.' dedi.

22 Dakika Önce
2021-08-15 16:23:16
Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklaması yapan Kureyşi, Afganistan'da favorilerinin olmadığını ve komşuyla iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri olmaması, tüm problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki durumun hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Kureyşi, Afganistan meselesini yakında Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Hindistan gibi komşu ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da daima kolaylaştırıcı rol oynadığını ve buna devam edeceğini belirterek, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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