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Pakistan ve Almanya'dan ''Afganistan'' görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Afgan barış sürecini görüştü.

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29.04.2021 13:08:10
Pakistan ve Almanya'dan ''Afganistan'' görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, başkent İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir araya geldi.

İki bakan, Pakistan ve Almanya arasındaki ikili ilişkileri, Afgan barış sürecini ve Kovid-19 salgınının etkilerini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, karşılıklı iş birliğinin artırılmasının salgınla mücadele etmek için önemli olduğunu belirtti.

Kureyşi, Alman mevkidaşına Pakistan'ın barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan için verdiği destek ve devam eden Afgan barış sürecine katkılarıyla ilgili bilgi verdi.

ŞİDDETİN AZALMASI VE ATEŞKESE VARILMASI VURGUSU

Afgan tarafların müzakere edilmiş siyasi uzlaşıya doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret eden Kureyşi, şiddettin azalmasının ve ateşkese varmanın mühim olduğunu kaydetti.

Kureyşi, barışı bozmak isteyenlerin rollerine karşı uyarıda bulunarak Afganistan'a barışın gelmesinin bölgesel bağlantı ve ticaretin artması gibi önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, 11-13 Nisan'da Almanya'yı ziyaret etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan