Pakistan lideri Han: Afganistan'da köleliğin zincirleri kırıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkent İslamabad'da ilkokullar için "Yeni Milli Eğitim Müfredatı"nın tanıtımında yaptığı açıklamada, köleleştirilmiş zihinlerin büyük şeyler başaramayacağını belirterek, bu zincirlerden kurtulmanın önemli olduğunu vurguladı.

Han, Afganistan'da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti.

Aralarında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani'nin de bulunduğu Afgan politikacılardan oluşan heyet 3 günlük ziyaret kapsamında dün İslamabad'a gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'dan gelen heyet ile yaptığı görüşmede, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulunmuştu.

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