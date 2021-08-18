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Pakistan, Kabil Büyükelçisi'ni Afganistan'a geri gönderdi
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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan, Kabil Büyükelçisi'ni Afganistan'a geri gönderdi

Pakistan, Kabil Büyükelçisi'ni Afganistan'a geri gönderdi

Pakistan, 19 Temmuz’da geri çağırdığı Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han’ı Afganistan'a geri gönderdi.

2 Saat Önce
2021-08-18 13:02:40
Pakistan, Kabil Büyükelçisi'ni Afganistan'a geri gönderdi

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Kabil Büyükelçisi Han'ın iki ülke arasındaki Torkham sınırından kara yoluyla geri döndüğünü aktardı.

Ahmed, şu anda Afganistan'da barış olduğunu belirterek 800'ün üzerinde tırın sınırdan Afganistan'a geçtiğini ve sınırlardaki durumun normal olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Afganistan'da sıkışan 900 diplomat ve yabancının Pakistan'a getirildiği bilgisini paylaşan Ahmed, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in ülke topraklarının herhangi bir komşuya veya farklı bir devlete karşı kullanılmayacağına yönelik açıklamasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Eski Afganistan hükümeti, 18 Temmuz'da, Pakistan'daki Büyükelçisi'nin kızının "kaçırılması ve saldırıya uğramasının" ardından İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'i ve Afgan diplomatları geri çağırmıştı.

Pakistan, 19 Temmuz'da Kabil Büyükelçisi Han'ı İslamabad'a geri çağırarak buna tepki göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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