Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladı

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un yeni varyantlarının yayılmasını önlemek amacıyla 4-20 Mayıs'ta İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Pakistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla İran ve Afganistan kara sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını önlemek amacıyla 4-20 Mayıs'ta İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Umar, kargo ve ticari taşımacılığın bu yasaktan etkilenmeyeceğini, Afganistan ve İran'da bulunan Pakistan vatandaşlarının da bu tarihler arasında isterlerse ülkeye dönebileceklerini kaydetti.

24 Nisan'da İran, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

30 Nisan'da Tahran yönetimi, Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığını duyurmuştu.

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 829 bini aşmış, salgın dolayısıyla 18 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.