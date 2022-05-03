Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi: 'Türkiye bizim ikinci evimiz'

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye'de bayram geçirmekten dolayı mutlu olduğunu ve Türkiye'yi ikinci evleri olarak gördüklerini söyledi.

Büyükelçi Gazi, Türkiye ile Pakistan bayram geleneklerine ve Ankara'daki bayramlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazi, Eylül 2017'den bu yana Ankara'da görev yaptığını ve bu süreçte 8-9 bayramı Türkiye'de geçirdiğini anlattı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gazi, bayram namazını yakında bulunan bir camide kıldığını ve başka ülkelerin temsilcilerinin de o camiye geldiğini belirtti.

Bazı diplomatların başka ülkelerde izole edilmiş veya yalnız gibi hissedilebileceğine ancak Türkiye'nin o ülkelerden biri olmadığına dikkati çeken Gazi, “Türkiye'de asla yalnız değiliz. Burada aile arasındayız. Türkiye bizim ikinci evimiz. Liderlerimizden biri bir zamanlar (Türkiye için) 'ilk evimiz' demişti. Asla üzgün, yalnız hissetmiyoruz.” dedi.

Ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların Allah tarafından kabul edilmesi, Allah'ın tüm Müslümanları gözetmesi temennisinde bulunan Gazi, Türkiye ile Pakistan'da bayramların özellikle dini vecibelerin yerine getirilmesi konusunda benzer olduğunu aktardı.

Gazi, Pakistan'da bayramlarda hareketliliğin Türkiye'ye oranla daha fazla olduğunu, oldukça renkli geçtiğini, aile üyelerinin tamamının bayramı kutlamak için dışarı çıktığını ifade etti.

Türk halkının bayramını kutlayan Gazi, “Her iki ülkenin (Pakistan-Türkiye) refahı, mutluluğu ve gücü, iki ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da güçlenmesi, Türk halkının güçlenmesi için dua ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'de bayrama ait unutamadığı birçok anısı olduğunu dile getiren Gazi, bayram namazı için gittiği camiye çok sayıda başka ülkeden kişilerin renkli yerel kıyafetleriyle geldiğini, bu sayede İslam aleminin büyük çeşitliliğini ve gücünü gözlemleme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi. .