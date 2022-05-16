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Pakistan hükümetine 'İmran Han' uyarısı: 'Ülke Sri Lanka'ya dönebilir'
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Pakistan hükümetine 'İmran Han' uyarısı: 'Ülke Sri Lanka'ya dönebilir'

Pakistan'da Avami Müslüman Ligi (AML) lideri Şeyh Raşid Ahmed, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanması durumunda ülkenin, şiddet olaylarının yaşandığı Sri Lanka'ya döneceği uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-05-16 14:04:13
Pakistan hükümetine 'İmran Han' uyarısı: 'Ülke Sri Lanka'ya dönebilir'

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, eski İçişleri Bakanı Ahmed, Faysalabad kentinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede halihazırda görevde olan koalisyon hükümetinin amaçsız olduğunu ve yönetimi idare edemediğini söyledi.

Hükümetten, eski başbakan Navaz Şerif'i yeniden göreve çağırması talebinde bulunan Ahmed, güven oylamasıyla görevden düşürülen eski başbakan Han'a da değindi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın tutuklanması durumunda PTI'nın bunun üstesinden gelmek için bir strateji planladığını savunan Ahmed, "Han tutuklanırsa ülke siyasi krizin içine düşecek ve şiddet olaylarına sahne olan Sri Lanka'dakine benzer bir duruma şahit olunacak." dedi.

Ahmed, katıldığı başka bir etkinlikte ise ülkenin yakın zamanda temerrüde düşeceğini ve bu nedenle de kamu kurumlarına müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

- Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk mart sonunda hükümet karşıtı protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmiş ve bu nedenle kabine otomatik olarak feshedilmişti.

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine yol açan şiddet olaylarında, 8 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi gözaltına alındı.

- İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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