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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan, Hint denizaltısının kara sularına girmesini engelledi

Pakistan, Hint denizaltısının kara sularına girmesini engelledi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan’a ait denizaltıyı engellediği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-10-19 13:48:06
Pakistan, Hint denizaltısının kara sularına girmesini engelledi

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının deniz karakol uçağı tarafından engellendiği ve bunun benzer şekilde yaşanan 3'üncü olay olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada daha önceki 2 girişimin zamanına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Mart 2019 ve Kasım 2016'da Hindistan'a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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