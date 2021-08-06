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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinin Attock şehri yakınlarında eğitim uçuşu sırasındayken düştü, pilotlar sağ kurtuldu.

8 Saat Önce
2021-08-06 12:39:32
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü

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Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının henüz belirlenemeyen bir sebeple Attock kenti yakınlarında düştüğü, pilotların güvenli şekilde uçağı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaza nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının rapor edilmediği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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