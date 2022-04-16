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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan güçlerinden Afganistan topraklarına saldırı

Pakistan güçlerinden Afganistan topraklarına saldırı

Pakistan güçlerinin, Afganistan'ın Host ve Kunar vilayetlerine havadan ve karadan saldırı düzenlediği aktarıldı.

1 Saat Önce
2022-04-16 18:34:44
Pakistan güçlerinden Afganistan topraklarına saldırı

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda sivil can kayıpları olduğunu ifade eden Gurbuz, bu köylerin Pakistan sınırı yakınlarında yer aldığını duyurdu.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 15'in üzerinde olduğunu öne sürdü.

Soruşturma için bölgeye heyet gönderildi

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Hanif, can kaybıyla ilgili soruşturma yapılması için bölgeye heyet gönderildiğini aktardı.

Bölge sakinlerinin ifadesine göre saldırıda can kaybı oldu. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istedi. AA .

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