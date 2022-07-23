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Pakistan'dan Türkiye'ye tahıl koridoru tebriği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

6 Dakika Önce
2022-07-23 18:19:17
Pakistan'dan Türkiye'ye tahıl koridoru tebriği

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini duyurdu.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

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