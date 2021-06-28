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Pakistan'dan TikTok'un askıya alınması kararı

Pakistan'da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’un 8 Temmuz’a kadar askıya alınmasına hükmetti.

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28.06.2021 18:38:57
Pakistan'dan TikTok'un askıya alınması kararı

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh Yüksek Mahkemesinde, TikTok'un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşüldü.

Mahkeme kararında, TikTok'un daha önce mahkeme ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) nezdinde müstehcenlik yayan hesapların kapatılacağına dair verdiği sabit taahhüt ve güvencelere uymadığına dikkat çekildi.

TikTok'un hukuka, İslam'ın temel emirlerine ve Pakistan kültürüne saygı göstermediğine işaret edilen kararda, kısa süre önce sosyal medyada "LGBT onur ayı" kutlamaları için kampanya başlatıldığına vurgu yapıldı.

Mahkemenin kararında, PTA'ya 8 Temmuz'daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok'u askıya alması belirtildi.

HİNDİSTAN'IN ARDINDAN TİKTOK'U YASAKLAYAN 2'NCİ ASYA ÜLKESİ

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

11 MART'TA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart'ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti.

Mahkeme 1 Nisan'da ise TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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