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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan’dan nükleer kapasiteli balistik füze denemesi

Pakistan’dan nükleer kapasiteli balistik füze denemesi

Pakistan dün karadan karaya 290 kilometre menzilli, nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen balistik füze atışı denemesi gerçekleştirdi.

40 Dakika Önce
2021-08-13 10:04:28
Pakistan’dan nükleer kapasiteli balistik füze denemesi

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Pakistan dün karadan karaya 290 kilometre menzilli, nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen balistik füze atışı denemesi gerçekleştirdi.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada Ghaznavi adı verilen füzenin, ordunun stratejik operasyonel hazırlığının yapılması ve silah sisteminin teknik standartlarının tatbik edilmesi için fırlatıldığı kaydedildi.

Pakistan ve rakip komşusu Hindistan, 1998 yılının mayıs ayında birkaç gün arayla füze denemeleri gerçekleştirmişti.

Bu iki Güney Asya ülkesi söz konusu dönemden bu yana hızlı bir şekilde nükleer savaş başlığı depolamaya ve füze fırlatma sistemi geliştirmeye devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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