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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'dan İsrail'e kınama

Pakistan'dan İsrail'e kınama

Pakistan, 'İsrail güçlerinin, ibadet edenlere ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik şiddetli saldırılarını' kınadı.

5 Dakika Önce
2021-07-18 22:32:33
Pakistan'dan İsrail'e kınama

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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma Filistinlileri korumak için derhal adım atması çağrısında bulunulurken, İsrail'in bu saldırılarının, tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin", işgal altındaki bölgelerde ibadet edenlere ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik şiddetli saldırıları kınanırken, Pakistan hükümetinin, Filistin halkı ve hükümetiyle, adil temel hak ve eşitlik taleplerinde dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisinin korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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