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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme

Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan’a ait denizaltıyı engellediği bildirildi.

3 Saat Önce
2022-03-03 14:51:37
Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme

Pakistan, kara sularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart'ta Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan'a ait Kalvari sınıfı denizaltının engellendiği ve bunun son 5 yılda benzer şekilde yaşanan dördüncü olay olduğu aktarıldı.

Kasım 2021, Mart 2019 ve Kasım 2016'da Hindistan'a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti. .

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