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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan, Keşmirli lider Seyyid Ali Şah Geylani’nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin 'insanlık dışı muamelesi' gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

26 Dakika Önce
2021-09-03 20:57:38
Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Geylani'nin naaşının ailesinden kaçırılması ve onların cenazeye katılımlarına izin verilmemesi "utanç verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Geylani'nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin "insanlık dışı muamelesi" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan'ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Geylani, 1 Eylül'de ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

Geylani'nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hint güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermemişti. Keşmirli lider, polis nezaretinde defnedilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, dün, İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Geylani'nin naaşına el konularak polis nezaretinde defnedilmesine tepki göstermiş ve bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelemişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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