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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı

Pakistan'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı

KKTC'yi resmi olarak tanımayan Pakistan'ın, ziyaret duyurusunu resmi hesabından 'KKTC' ifadesini kullanarak yapması dikkat çekti.

43 Dakika Önce
2021-07-11 16:15:21
Pakistan'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı

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Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. KKTC'yi resmi olarak tanımayan Pakistan'ın, ziyaret duyurusunu resmi hesabından 'KKTC' ifadesini kullanarak yapması dikkat çekti. Pakistan'ın KKTC'yi tanıyacağı öne sürülmüştü.

pakistan-kktc paylaşımı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından, konsolosluk heyetinin 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Büyükelçilik heyetinden KKTC'ye ziyaret

Paylaşılan mesajda, "Büyükelçiliğin Konsolosluk Ekibi, 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir" denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi.

Pakistan KKTC'yi tanıyacak mı?

Mesajda 'Turkish Republic of Northern Cyprus' (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. Çünkü Pakistan, KKTC'yi resmi olarak tanımıyor. Bu paylaşım bu yönde bir adımın atılıp atılmayacağına yönelik sorulara neden oldu.

Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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