Pakistan'dan Batı medyasına 'iki yüzlülük' tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Batılı medya organlarında Keşmir'deki insan hakları ihlallerine neredeyse hiç dikkat çekilmemesini 'iki yüzlülük' olarak nitelendirdi.

Han, Çin basınına yaptığı açıklamada, Çin'in Uygurlarla ilgili tutumunun Batılı medya organlarında anlatılanlardan tamamen farklı olduğunu savundu.

Batı medyasında Uygur meselesi ve Hong Kong'un öne çıkarılırken Keşmir'deki gibi dünyanın farklı yerlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine neredeyse hiç dikkat çekilmemesini "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Han, Çin ile olan son derece yakın ilişkilerden dolayı Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara muamelesine yönelik anlatısını kabul ettiklerini dile getirdi.

Han, bugüne kadar kendilerine Batı demokrasisinin toplumları kalkındırmak için en iyi yol olduğunun söylendiğine dikkati çekerek, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) eşsiz modeliyle Batı demokrasisine alternatif olduğu değerlendirmesinde bulundu.

20 Haziran'da HBO televizyonundaki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda Han, muhabirin, kendisine Batı'da İslamofobi ile mücadele konusundaki girişimlerini anımsatması ve "Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili neden açık şekilde konuşmadığını" sorması üzerine, "Çin ile ne sorunumuz varsa kapalı kapılar arkasında konuşuruz. Çin, Pakistan'ın en zor zamanlarında bizim en büyük dostumuz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.