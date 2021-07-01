DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Akbank Private Banking'e 'Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyisi' ödülü
Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus
Sur Yapı Marka AVM'de aşı uygulaması başladı
Masumlar Apartmanı konusu, oyuncu kadrosu ve diziye dahil olan sürpriz oyuncu
Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza
PTT'den 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı' ve 'Koruyucu Aile Günü' konulu zarfları
Rusya'dan ABD ve Ukrayna'ya ''tatbikat'' tepkisi: ''Kışkırtıcı kas oyunu''
Hollanda'da F-16 binaya çarptı
Oyuncu Kerem Bürsin: ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptım
Ukrayna, Türk SİHA'ları ile Rusya'ya ''gözdağı'' verdi
'Hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışıyoruz'
'100 Milyon Adım 100 Bisiklet' Projesi
Pakistan'dan Batı medyasına 'Keşmir'in göz ardı edilmesi' konusunda 'iki yüzlülük' tepkisi
Lübnan ordusu gelir sağlamak için helikopterle turist gezdiriyor
Bir zam haberi de LPG'ye

Pakistan'dan Batı medyasına 'iki yüzlülük' tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Batılı medya organlarında Keşmir'deki insan hakları ihlallerine neredeyse hiç dikkat çekilmemesini 'iki yüzlülük' olarak nitelendirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 17:19:17
Pakistan'dan Batı medyasına 'iki yüzlülük' tepkisi

Han, Çin basınına yaptığı açıklamada, Çin'in Uygurlarla ilgili tutumunun Batılı medya organlarında anlatılanlardan tamamen farklı olduğunu savundu.

Batı medyasında Uygur meselesi ve Hong Kong'un öne çıkarılırken Keşmir'deki gibi dünyanın farklı yerlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine neredeyse hiç dikkat çekilmemesini "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Han, Çin ile olan son derece yakın ilişkilerden dolayı Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara muamelesine yönelik anlatısını kabul ettiklerini dile getirdi.

Han, bugüne kadar kendilerine Batı demokrasisinin toplumları kalkındırmak için en iyi yol olduğunun söylendiğine dikkati çekerek, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) eşsiz modeliyle Batı demokrasisine alternatif olduğu değerlendirmesinde bulundu.

20 Haziran'da HBO televizyonundaki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda Han, muhabirin, kendisine Batı'da İslamofobi ile mücadele konusundaki girişimlerini anımsatması ve "Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili neden açık şekilde konuşmadığını" sorması üzerine, "Çin ile ne sorunumuz varsa kapalı kapılar arkasında konuşuruz. Çin, Pakistan'ın en zor zamanlarında bizim en büyük dostumuz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş