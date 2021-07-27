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Pakistan'dan ABD'ye ''rapor'' tepkisi
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Pakistan'dan ABD'ye ''rapor'' tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, 'Pakistan'ın yargı sisteminin hükümet ve farklı taraflarca etki altında olduğuna' dair ifadelere tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-07-27 23:51:55
Pakistan'dan ABD'ye ''rapor'' tepkisi

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Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığının Amerikan şirketleri için mevcut veya potansiyel pazarları olan 170'ten fazla ülke ve ekonominin yatırım ortamlarının analiz edildiği 2021 Yatırım Ortamı Raporu'nda Pakistan'la ilgili ifadelere, yazılı olarak yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Söz konusu raporda, Pakistan'ın yargı sistemine yönelik ifadelere güçlü bir şekilde itiraz ettiklerini belirten Çavdri, bunun keyfi ve asılsız olduğunu vurguladı.

Çavdri, Pakistan'ın yargı sisteminin bağımsız, mahkemelerin Anayasa ve ülke hukukuna uygun çalıştığına dikkati çekerek, rapordaki iddiaların yanlış ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, ülkesinin yargı sistemi üzerinde baskının söz konusu olmadığını kaydetti.

2021 YATIRIM ORTAMI RAPORU

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, Pakistan'ın yargı sisteminin teorik olarak yürütme organından bağımsız çalıştığı ancak gerçeğin oldukça farklı olduğu vurgulanmış, ülkenin yargı sistemi olumsuz şekilde tasvir edilmişti.

Raporda, Pakistan'ın yargı sisteminin hükümet ve farklı taraflarca etki altında olduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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