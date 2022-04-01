DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ethem Sancak ne dedi? Ethem Sancak AK Parti'den ihraç edilecek mi? Ethem Sancak'ın ihracı neden istendi?
Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihracı istendi? Ethem Sancak AK Parti ihraç istemi sevk edilmesi nedeni?
Ünlü oyuncu Jim Carrey: 'Hollywood topluluğu omurgasız'
Saç Ekimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu
Lider Filo'nun Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı
Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
Pakistan'dan ABD’ye protesto notası
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Polonya Başbakanı'ndan Rusya hakkında dikkat çeken iddia
Hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi
Bakan Koca açıkladı! Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli
Sağlık raporları uzatıldı mı? 2022 sağlık raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Erdoğan açıkladı! Putin ve Zelenski görüşecek mi?
2022 eriğin kilosu ne kadar? Can eriği çıktı mı? 1 kilo yeşil erik kaç TL?

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'dan ABD’ye protesto notası

Pakistan'dan ABD’ye protesto notası

 Pakistan’ın, hükümetin değiştirilmesine yönelik tehdit mektubu ve burada kullanılan diplomatik olmayan dil sebebiyle 'ABD’ye protesto notası verdiği' iddia edildi.

56 Dakika Önce
2022-04-01 15:11:56
Pakistan'dan ABD’ye protesto notası

Geo News televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin İslamabad Büyükelçi Yardımcısı Vekili Richard Snelsire'ye, hükümetin değiştirilmesine yönelik tehdit mektubu ve burada kullanılan diplomatik olmayan dil sebebiyle İslamabad'ın protesto notasının verildiği belirtildi.

Pakistan'ın ABD'li diplomat Snelsire'ye ülkenin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ilettiği aktarıldı.

Söz konusu gelişme, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ismi paylaşılmayan yabancı ülke yetkilisinin, Pakistan'ın büyükelçisine diplomatik olmayan dil kullanmasına tepki göstermesinin ardından geldi. Komite, bu konuyla ilgili diplomatik girişimde bulunulacağına karar vermişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ulusal Güvenlik Komitesi'nde alınan karar gereği, gerekli diplomatik girişimin diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ülke ismi paylaşılmadı.

- ABD iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Han'ın dış finansmanlı komplo konusunda ABD'nin adını zikretmesiyle ilgili bir soruya "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok." diye tepki göstermişti.

Başbakan Han, dün yaptığı açıklamada, hükümeti devirmek için dış finansmanlı bir komplonun kurulduğunu ifade ederek bununla ilgili önce ABD'nin adını vermiş, ardından bu açıklamasını düzeltmişti.

- Başbakan'a karşı oylama 3 Nisan'da

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Mevcut durumda 178 vekille iktidarda olan hükümetin sandalye sayısının meclis çoğunluğu için gerekli olan 172'nin altına düşerek 166'ya gerilediği görülüyor. Öte yandan iktidardaki PTI'nın en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamanın 3 Nisan'da yapılması bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş