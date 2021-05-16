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Pakistan'dan ABD'ye ''Filistin'' çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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16.05.2021 21:45:44
Pakistan'dan ABD'ye ''Filistin'' çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kureyşi, ülkesinin Afgan barış sürecine kararlı desteğini yineledi.

KUREYŞİ, AFGANİSTAN'DA SORUMLU GERİ ÇEKİLMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kureyşi, Afganistan'da barışçıl siyasi çözüme ulaşılmasındaki sorumluluğun tüm Afgan taraflar ile uluslararası ve bölgesel aktörler tarafından da paylaşıldığına işaret etti.

Afganistan'da şiddetin bitirilmesi, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi çözüm için bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Kureyşi, ülkesinin terörle mücadeledeki fedakarlıklarına değindi.

Kureyşi, Pakistan halkının işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insani durumla ilgili derin endişelerine ve sıkıntılarına dikkati çekerek, ABD'ye bu zorlu durumu ele almaya, barışı yeniden tesis etmeye ve adil çözümü kolaylaştırmaya yardımcı olacak gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Blinken'ın Kureyşi'nin çağrısına ne cevap verdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana havadan ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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