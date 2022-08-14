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Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.

8 Dakika Önce
2022-08-14 15:46:33
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker öldü.

Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.

Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı. .

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