Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü
Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.
2022-08-14 15:46:33
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker öldü.
Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.
Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı. .
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