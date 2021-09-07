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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'daki saldırıda 2 asker öldü

Pakistan'daki saldırıda 2 asker öldü

Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

1 Saat Önce
2021-09-07 18:46:56
Pakistan'daki saldırıda 2 asker öldü

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan​​​​​​​'ın Dosalli kasabasında yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patladığı açıklandı.

Patlama sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Öte yandan açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bir bilgiye yer verilmedi.

Örgüt sivilleri ve askerleri hedef alıyor

Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.​​​​​​​

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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