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Pakistan'da tren kazasının bilançosu büyüyor

Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

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08.06.2021 08:57:07
Pakistan'da tren kazasının bilançosu büyüyor

Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, kaza alanında incelemelerde bulunan Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Swati, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "yaşamını yitirenler geri gelecekse" istifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklenmiş ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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