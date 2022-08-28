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Pakistan'da muson afeti; ölü sayısı 1033'e çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

16 Saat Önce
2022-08-28 12:33:56
Pakistan'da muson afeti; ölü sayısı 1033'e çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

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Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.

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Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.

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Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.

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Kurulan yardım kamplarında 498 bin 442 kişi barınırken, kurtarılanların sayısı 51 bin 275'e çıktı.

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Öte yandan 719 bin 558 çiftlik hayvanı telef oldu.

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Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

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Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı.

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Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman hududu geçici olarak kapatıldı.

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Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

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30 öğrenci kurtarılmayı bekliyor

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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel sebebiyle 30 öğrenci mahsur kaldı.

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Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.

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Yetkililer ise havanın düzelmesiyle kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

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AA .

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