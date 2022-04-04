Pakistan'da muhalefetten İmran Han'a 'sivil sıkıyönetim' tepkisi

Pakistan’da muhalefet partileri, güvensizlik oylamasının reddedilmesi ve Meclisin feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han’ı 'sivil sıkıyönetim uygulamakla' suçlayarak bu duruma tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

PML-N lideri Şerif, 3 Nisan'ın Pakistan tarihinde kara bir gün olarak anılacağını ifade ederek, Başbakan Han'ı sivil sıkıyönetim uygulamakla suçladı.

Şerif, Başbakan Han'ın bahsettiği "tehdit mektubuna" atıfta bulunarak, "Eğer bu mektubu 7 Mart'ta aldıysanız, neden bu konuyu daha önce gündeme getirmediniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Alvi'den liderlere yazı

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve muhalefet lideri Şahbaz Şerif'e Meclisin feshinin ardından ülkeyi 90 gün boyunca idare edecek geçici başbakanın belirlenmesi için yazı gönderdi.

Başbakan Han ve muhalefet lideri Şerif'in 3 gün içinde bir isim belirleyip göndermesi gerekiyor. Uzlaşma sağlanamazsa Han ve Şerif, parlamento komitesine ikişer adayın ismini gönderecek.

Resmi görev süresi dün sona eren Han, geçici hükümetin başbakanı atanıncaya kadar görevini sürdürecek.

ABD'li diplomat

Ary News televizyonunda dün yayımlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin, dün, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor. .