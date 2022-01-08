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Pakistan'da kar felaketi: 21 kişi donarak öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

58 Dakika Önce
2022-01-08 14:40:26
Pakistan'da kar felaketi: 21 kişi donarak öldü

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

MURREE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Pencap yönetimi, Murree'yi afet bölgesi ilan etti.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü sebebiyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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