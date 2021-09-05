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Pakistan'da intihar saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği intihar saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

7 Saat Önce
2021-09-05 07:47:45
Pakistan'da intihar saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği intihar saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre Belucistan Terörle Mücadele Departmanı, Ketta şehrinde askeri güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Yetkililer, intihar saldırısı düzenleyen teröristin bomba yüklü motosikletle askeri araca çarptığını ve ardından patlamanın gerçekleştiğini belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başbakan Han saldırıyı kınadı

Bazı yerel medya organlarında saldırıyı terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği iddia edildi.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada da saldırı gerekçesiyle TTP'yi kınadı.

Saldırı, Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in, Taliban liderleriyle görüşmek üzere Kabil'i ziyaret ettiği sırada gerçekleşti.

Dün, isminin açıklanmasının istemeyen bir istihbarat görevlisi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hamid'in başkanlığında Kabil'e giden heyetin iki ülke arasında uzun süredir devam eden sınır yönetimi konusunu ve terör örgütü TTP meselesini gündeme getireceğini aktarmıştı.

2007'de kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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