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Pakistan’da güvensizlik oylaması; Meclis Başkanı istifa etti

Pakistan'da Başbakan İmran Han’a karşı güvensizlik oylamasının hemen öncesinde Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser istifa etti.

36 Dakika Önce
2022-04-09 22:32:20
Pakistan’da güvensizlik oylaması; Meclis Başkanı istifa etti

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplandı.

Ancak oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti.

Meclis oturumunu, güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetecek.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

Meclis üstünlüğü muhalefete geçmişti

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. AA .

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