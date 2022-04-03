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Pakistan'da flaş gelişme! Cumhurbaşkanı feshetti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi.

3 Saat Önce
2022-04-03 12:18:49
Pakistan'da flaş gelişme! Cumhurbaşkanı feshetti

Pakistan yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisin feshedildiğine ilişkin resmi bildirim yaptı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Meclisi feshettiğini açıklamasının ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu. .

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