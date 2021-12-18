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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da doğalgaz patlaması; 14 ölü

Pakistan'da doğalgaz patlaması; 14 ölü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

43 Dakika Önce
2021-12-18 19:52:51
Pakistan'da doğalgaz patlaması; 14 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

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Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Öte yandan, patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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