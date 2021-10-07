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Pakistan'da deprem: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

17 Dakika Önce
2021-10-07 07:59:13
Pakistan'da deprem: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman'da da hissedildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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