DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Kirişci: Ukrayna, ayçiçek yağı gibi ürünleri bize daha ucuza satma sözü verdi
Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi: Saha içerisinde olan...
ABD'deki bir camiye saldırı!
Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?
Kasım Süleymani Rusya'yı Suriye'yi işgal etmeye nasıl ikna etti?
NATO’dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı
Avukatından Altun ile ilgili iddialara yalanlama
Rusya: ABD ve Avrupa silahlarının bulunduğu merkezi vurduk
Yasak Elma 139. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle
Pakistan’da cinayet davası: 6 kişi idam edilecek
İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci'nin hayatı, eşi, işi, mesleği, annesi, babası, boyu, kilosu...
İspanya’nın casus yazılımla Katalanları izlediği ortaya çıktı
Erdoğan’dan Mescid-i Aksa açıklaması
Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga
'Rockçı İmam' AİHM'ye başvurdu

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan’da cinayet davası: 6 kişi idam edilecek

Pakistan’da cinayet davası: 6 kişi idam edilecek

Pakistan'da mahkeme, geçen sene 3 Aralık'ta dine saygısızlık ettiği gerekçesiyle Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın öldürülmesinden suçlu bulduğu 6 kişiye idam cezası verdi.

2 Saat Önce
2022-04-18 21:46:46
Pakistan’da cinayet davası: 6 kişi idam edilecek

Ulusal basındaki haberlere göre, Sialkot şehrinde mahkeme, Sri Lankalı Kumara'nın ölümüyle ilgili görülen davada kararını verdi.

Mahkeme, Kumara'nın ölümünden suçlu bulduğu 6 kişi hakkında idam cezası verirken, 9 kişiyi ömür boyu, 1 kişiyi 5 yıl, 72 kişiyi 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, 7 gün içinde temyize başvurma hakkına sahip.

Geçen sene öldürülmüştü

Sri Lankalı fabrika müdürü Kumara, 3 Aralık 2021 Pakistan'ın Sialkot şehrinde İslam dinine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

Olay ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Pakistan'da sivil toplum örgütleri ve dini gruplar olaya tepki göstermişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş