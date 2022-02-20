Pakistan'da çatışma: 1 asker öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
2022-02-20 21:00:25
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı. .
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