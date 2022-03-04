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Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 56 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

4 Saat Önce
2022-03-04 12:53:56
Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırıda 56 kişinin öldüğü, 194 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed Ejaz Han, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Han, olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığını, diğer saldırganların ise caminin içine kaçarak bombayı patlattığını kaydetti.

Han, polislere yönelik saldırıda bir saldırganla bir polis memurunun öldüğünü ve bir polisin de yaralandığını belirtti.

Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi'nden Asım Khan'ın yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şii camisine yönelik bombalı saldırıda 56 kişi yaşamını yitirdi, 194 kişi de yaralandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Patlama sırasında camide bulunan ve vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan eski asker Sher Ali de yetkililere ülkedeki Şii Müslümanların daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ ve Pakistan Talibanı'nın bölgede benzeri saldırılar düzenlediği biliniyor.

 

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