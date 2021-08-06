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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Pakistan'da camilerde Cuma naması sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı. Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

7 Saat Önce
2021-08-06 14:00:40
Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

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Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.

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Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.

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Duada Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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