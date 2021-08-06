Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi
Pakistan'da camilerde Cuma naması sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı. Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.
2021-08-06 14:00:40
Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.
Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.
Duada Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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