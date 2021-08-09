Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın güneybatı kesimindeki Kuetta şehrinde bir bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin merkezi olan Kuetta şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda iki polis öldürüldü.

Saldırıda 12'si polis 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırı, geçtiğimiz aylarda Pakistan Talibanı'nın saldırı düzenlediği Serena Hotel yakınlarındaki Tanzim Meydanı'nda bulunan polis araçlarını hedef aldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kuetta şehrinde daha önce Pakistan Talibanı, polis güçlerini hedef alan bazı saldırılar düzenliyordu.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.