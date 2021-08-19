DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
AB'den ''Türkiye'' kararı: Aşı sertifikası tanınacak
28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki karar infaz savcılığına gönderildi
Grace Kasırgası ilerliyor: Bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi
Pakistan'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var
Fed sonrası altın fiyatlarında yön değişti
AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?
Alman askerlerin Afganistan öfkesi
YKS tercihleri bitti mi? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı?
Macron’a çağrı: Afganistan’daki kadın hakimlere sığınma verin
Karadeniz'deki sel bölgesine elektrik verilmeye başlandı
Taliban 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
ABD Afganistan’da nasıl çuvalladı?

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var

Pakistan'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

48 Dakika Önce
2021-08-19 13:40:00
Pakistan'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı.

Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş