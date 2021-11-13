Pakistan’da bombalı saldırı: 2 polis öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.
2021-11-13 15:56:06
Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.
Bombalı saldırıda 2 polis öldü. Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi. Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı. Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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