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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da bayram namazı bugün eda edildi

Pakistan'da bayram namazı bugün eda edildi

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

3 Saat Önce
2021-07-21 07:59:52
Pakistan'da bayram namazı bugün eda edildi

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Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

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Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bayram namazını Faysal Camisi'nde kıldı. Cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

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Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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