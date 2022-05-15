DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
MİT'ten ''Kobani'' operasyonu: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara 17 milyon lira ceza kesti
The Guardian: Ukrayna, Türk Bayraktar TB2’ler ile büyük bir propaganda başarısı elde ediyor
ABD'deki süpermarket saldırganı, katliam anlarını canlı yayınlamış!
Mahkum 21. bölüm izle Fox TV | Mahkum son bölüm izle (21.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça full HD izle (21.bölüm)
Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı
Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?
Bill Gates aşı iddiaları hakkında konuştu: Gülmek zorundayım
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! 1 kişi öldü
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu
'Tüm komplocuları bir videoya kaydettim, bana bir şey olursa, bu video halkın önünde açıklanacak'
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

TIMETURK / DÜNYA / Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı

Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-05-15 10:28:35
Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş