Pakistan'da askeri helikopter düştü: Korgeneral dahil 6 asker öldü

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü, kazada kurtulan olmadığı duyuruldu.

Pakistan'da emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan'dan Karaçi'ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını duyurdu.

6 askeri personel hayatını kaybetti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre de aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personel hayatını kaybetti. Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.​​​​​ AA .