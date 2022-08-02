Pakistan'da askeri helikopter düştü: Korgeneral dahil 6 asker öldü
Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü, kazada kurtulan olmadığı duyuruldu.
2022-08-02 14:22:40
Pakistan'da emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan'dan Karaçi'ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü açıkladı.
Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını duyurdu.
6 askeri personel hayatını kaybetti
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre de aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personel hayatını kaybetti. Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı. AA .
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