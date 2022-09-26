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Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri helikopter düştü, 2'si binbaşı 6 personelden kurtulan olmadı.

3 Saat Önce
2022-09-26 09:33:08
Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi. Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu, son 2 ayda Belucistan'daki ikinci helikopter kazası oldu. Belucistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter, 2 Ağustos'ta düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı. AA

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