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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan Cumhurbaşkanından ''Kuzey Kıbrıs'' mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanından ''Kuzey Kıbrıs'' mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız.' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2021-08-15 17:07:02
Pakistan Cumhurbaşkanından ''Kuzey Kıbrıs'' mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un (F-280) Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi Akhisar'ın (P-1220) İlk Sac Kesim Törenine katıldı.

Alvi, yaptığı konuşmada, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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