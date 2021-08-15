Pakistan Cumhurbaşkanından ''Kuzey Kıbrıs'' mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız.' açıklamasını yaptı.