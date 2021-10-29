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TIMETURK / DÜNYA / Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Türk halkı ile omuz omuza durmaya devam edeceğiz'

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Türk halkı ile omuz omuza durmaya devam edeceğiz'

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Pakistan halkının ve devletinin Türk halkı ile barış, kalkınma ve güvenlikte omuz omuza durmaya devam edeceğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-10-29 08:27:10
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Türk halkı ile omuz omuza durmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Pakistan halkının ve devletinin Türk halkı ile barış, kalkınma ve güvenlikte omuz omuza durmaya devam edeceğini belirtti.

Başbakan Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği mektubunda, Cumhuriyet Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği altında Türk ulusunun sömürgecilik ve emperyalizme karşı cesur ve başarılı mücadelesini hatırlattığını vurguladı.

Han, 98 yılda Türk milletinin ulaştığı ilerleme ve refah seviyesinin Pakistan halkı için onur ve gurur kaynağı olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin halkları daima birlikte durdular ve gelecekte de birlikte durmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Türkiye'nin yüzyıllar öncesine dayanan ortak kültür, din, ruh ve dilsel mirasa dayalı kardeşlik bağlarından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Han, iki ülkenin ortak vizyonu paylaştığını, kendi bölgelerinde ve ötesinde daima barışı ve istikrarı desteklediğini kaydetti.

- "Pakistan ve Türkiye dayanışma içerisindeler" vurgusu

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mektubunda, Türkiye'nin Atatürk'ün liderliği altında emperyalist güçlere karşı şanlı macerasının Güney Asya'daki Müslümanlara ilham kaynağı olduğunu belirterek, iki ülkenin tüm zamanlarda ve meselelerde birbirleriyle daima dayanışma içerisinde olduğunun altını çizdi.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a ilettiği mektupta, Türk devletinin ve milletinin 98. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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