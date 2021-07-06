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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’den Türkiye açıklaması

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, aralarında ticaret, savunma ve kültürün bulunduğu tüm sektörlerde Türkiye ile iş birliğini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

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06.07.2021 13:22:42
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’den Türkiye açıklaması

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, aralarında ticaret, savunma ve kültürün bulunduğu tüm sektörlerde Türkiye ile iş birliğini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Alvi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı makamında kabul etti.
Görüşmede, Türkiye ile var olan ikili ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Alvi, aralarında ticaret, savunma ve kültürün de bulunduğu tüm sektörlerde Türkiye ile iş birliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.
Alvi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin ekonomik refahına yaptığı katkılar ve Müslüman ülkeler arasında birliğini teşvik etmesi nedeniyle teşekkür ederek, Ankara'nın Keşmir başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda İslamabad'a desteğinden memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

Hindistan'a suçlama

Pakistan'ın, Hindistan'ın Afganistan topraklarını kullanarak terör faaliyetlerine dahil olmasından endişe duyduğuna işaret eden Alvi, Yeni Delhi'nin "teröristlere ve militanlara finansman ve eğitim sağlayarak Pakistan'daki terörün arkasında olduğunu" kaydetti.
Alvi, Hint güçlerinin özellikle 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından "bölge halkına zulüm işlediğini" belirtti.
Hindistan'da son zamanlarda ele geçirilen yasa dışı uranyum meselesine de değinen Alvi, uluslararası toplumun konuyla ilgili sessizliğinden endişe duyduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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