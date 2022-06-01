Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin düşmanı her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Pakistan arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Pakistan'dan 7 anlaşma

Bu sene Pakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 75. yılı. Türkiye-Pakistan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. Pakistan ile savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Pakistan ile ticaret hedefimiz yıllık 6 milyar dolar.

Türkiye ile Pakistan arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

"Pakistan'a terörle mücadelesinde sonuna kadar destek veriyoruz"

FETÖ'nün Pakistan'da yapılanmasına karşı alınan önlemler için Pakistan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Terörün her türlü mücadelesinde Pakistan'a sonuna kadar destek veriyoruz.

Afganistan'daki insani krizin aşılması için birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar 4 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 4 İyilik Treni gönderdik.

"Türkiye'nin düşmanı her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de "Kardeşim Erdoğan'ın dinamik liderliğiyle ilişkilerimiz gelişiyor. Pakistan ve Türkiye doğal ortaklardır, birçok sorunumuz ortaktır. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.

TRTHaber, AA .